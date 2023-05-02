مسرور بارزاني: ندعو إلى استخلاص العبر من الجريمة النكراء بحق الفيليين والاعتراف بها

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، إلى استخلاص العبر من الجريمة النكراء بحق الكورد الفيليين والاعتراف بها.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أقدم النظام السابق في العراق على ترحيل وقتل الآلاف من الكورد الفيليين، في حملة إبادة جماعية هدفها القضاء على الشعب الكوردي".

وأضاف، "اليوم، ندعو إلى استخلاص العبر من هذه الجريمة النكراء، والاعتراف بها".