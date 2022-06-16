مسرور بارزاني: نحن إقليم اتحادي ويجب التعامل معنا على هذا الأساس

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، تأكيده على أن الإقليم كيان دستوري وينبغي التعامل معه من قبل الحكومة الاتحادية على هذا الأساس.

جاء ذلك خلال لقائه السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

تطرق رئيس الحكومة خلال اللقاء إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وشدد على أن لشعب كوردستان حقوقاً قومية ودستورية، وأن المشاكل مع بغداد لا تقتصر على الموازنة والنفط والغاز فحسب، بل نحن إقليم اتحادي وفق الدستور، ويجب التعامل معنا على هذا الأساس.

وجددت السفيرة الأمريكية الجديدة التزام بلادها بمواصلة دعم إقليم كوردستان بصفته شريكاً مهماً للولايات المتحدة، إلى جانب إحلال الأمن والاستقرار في العراق.

ونقل بيان حكومة الإقليم عن السفيرة الأمريكية قولها: إن العراق وإقليم كوردستان جزء مهم من السياسة الأمريكية.

كما شددت على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقي وتخدم جميع المكونات دون تمييز، وأن تتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي.