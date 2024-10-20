مسرور بارزاني: نجاح العملية الانتخابية اختبار جديد للمبادئ الديمقراطية لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، نجاح العملية الانتخابية في الاقليم اختبارا جديدا للمبادئ الديمقراطية في كوردستان العراق.

وقال بارزاني في بيان بمناسبة انتهاء عملية التصويت للانتخابات التشريعية في الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "نجاح عملية انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان يعدّ نجاحاً آخر للإقليم، واختباراً جديداً لمبادئه الديمقراطية. وبهذه المناسبة، أهنئ جميع مواطني إقليم كوردستان بمختلف مكوناتهم، معبراً عن تقديري لصمودهم ومشاركتهم الفاعلة، ولا سيّما عوائل الشهداء الأكارم".

وأضاف "كما أتوجّه بالشكر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على إجراء هذه العملية الانتخابية والإشراف عليها، مثمناً جهودها المبذولة".

وأشار إلى أنه "لا يخفى على أحد أنه وعلى الرغم من حرمان أعداد كبيرة من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي بسبب مشاكل فنية، فإن هذا يستدعي بذل جهود جديّة في الانتخابات المقبلة لمعالجة تلك المشاكل، بما يضمن حق كل مواطن في الإدلاء بصوته".

وشكر رئيس حكومة الاقليم "قوى الأمن الداخلي على دورها في تأمين أجواء آمنة خلال العملية الانتخابية (..) والمراقبين الدوليين الذين شهدوا هذا النجاح، وخالص امتناني لجميع الأطراف السياسية على مشاركتهم ودعمهم لإنجاح هذه الانتخابات.

بعون الله تعالى، وبدعم مواطنينا المخلصين، آمل أن يُسهم وجود برلمان فعّال، وبمشاركة الوطنيين الأوفياء، في تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان في أقرب وقت، للمضي قدماً نحو مسيرة الأمن والإعمار والتلاحم، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للإقليم".