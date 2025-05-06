مسرور بارزاني: نبذل المساعي لاستقطاب السائحين الأجانب الى اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن حكومته تبذل مساعيها من أجل استقطاب السائحين لما تتمتع به مناطق الإقليم من مناطق طبيعية خلابة، ومواقع أثرية وتاريخية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الثالث للسياحة في الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته في اربيل.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إنه "ليس خفياً أن من ضمن أجندة وسياسة حكومة إقليم كوردستان، في إنعاش وتطوير اقتصاد الاقليم، تنمية وتأهيل القطاع الخاص السياحي والقطاع العام"، مردفا بالقول إنه "ينبغي للحكومة والقطاع الخاص أن يكونا قادرين على التركيز على تطوير قطاع السياحة".

وأضاف "لقد بذلنا جهوداً كبيرة لتسهيل ومساعدة الحكومة على تطوير هذا القطاع، من أجل تنويع مصادر الدخل في إقليم كوردستان، ونولي اهتماماً ودعماً للقطاعات التي تساهم في الانتعاش الاقتصادي للإقليم".

وتابع مسرور بارزاني القول إن "إقليم كوردستان مكان غني جداً، سواء من حيث التاريخ والثقافة ام التعايش الديني والعرقي أو جمال الطبيعة، وينبغي بذل الجهود لإنشاء المزيد من الخدمات لتشجيع الناس داخل وخارج الإقليم على الاستفادة من القطاع السياحي".

ونوه الى أنه "نريد أن نبذل جهدًا جديًا لاستقطاب السياح الأجانب إلى إقليم كوردستان"، مؤكدا أن "كوردستان لديها الكثير لتُظهره للعالم، ويأتي الناس من خارج الإقليم ليشاهدوا كوردستان، التي تضم العديد من الأماكن المثيرة للاهتمام والجميلة والممتعة من الناحية الجغرافية، ويتعلمون عن تاريخ كوردستان".