مسرور بارزاني: نبذل الجهود لحل الخلافات السياسية مع الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن حكومته تبذل المساعي في سبيل حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال مسرور بارزاني خلال استضافته على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي، "نحن نبذل الجهود من اجل أن نتمكن من حل الخلافات السياسية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وفي الوقت ذاته نستغل الفرص لنعمل مع القطاع الخاص عن قرب لنواصل الإصلاحات في الحكومة ومشاريعها ضمن البرنامج والخطط التي لدينا".

وأضاف "يمكنني القول إننا نجحنا في تحقيق الكثير من أهدافنا، ولكن مما لا شك فيه أن هناك المزيد ينبغي لنا انجازه"، مؤكدا أنه "يتعين علينا تقديم الخدمات بأفضل شكل للناس، و نقاتل بغية تحقيق أهدافنا لما فيه مصلحة الشعب".