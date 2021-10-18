سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني ناعياً كولن باول: عملنا معاً لتخليص العراق من الديكتاتورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-18T17:35:55+0000
مسرور بارزاني ناعياً كولن باول: عملنا معاً لتخليص العراق من الديكتاتورية

شفق نيوز/ نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزير الخارجية الامريكي الأسبق كولن باول الذي توفي يوم الاثنين.

وقال بارزاني في تغريدة أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لقد حزنت لوفاة وزير الخارجية الامريكي الأسبق كولن باول، وكان صديقا دائما لإقليم كوردستان والعراق، ولقد عملنا معا بشكل وثيق لتخليص البلاد من الديكتاتورية".

واضاف، "أعلم أنه سعى لتحقيق سلام دائم في المنطقة"، مقدما تعازيه إلى عائلته.

وتوفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عاماً.

related

توجيه أول طلب الى رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني

Date: 2019-06-12 11:20:23
توجيه أول طلب الى رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني

بارزاني يندد بمجزرة "شيلان" ويشيد بمن اعتقلوا الجاني بفترة قصيرة

Date: 2020-09-16 17:33:18
بارزاني يندد بمجزرة "شيلان" ويشيد بمن اعتقلوا الجاني بفترة قصيرة

بارزاني يطالب صحفيي كوردستان بمساندة حكومته لمحاربة الفساد

Date: 2021-04-13 14:18:29
بارزاني يطالب صحفيي كوردستان بمساندة حكومته لمحاربة الفساد

إقليم كوردستان وبريطانيا يتفقان على العمل بشكل وثيق بشأن ملفين

Date: 2020-02-16 16:56:06
إقليم كوردستان وبريطانيا يتفقان على العمل بشكل وثيق بشأن ملفين

بارزاني في الذكرى الـ58 لـ"أيلول الكبرى": أعظم ثورة لشعب كوردستان ضد الظلم والاستبداد

Date: 2019-09-10 16:48:04
بارزاني في الذكرى الـ58 لـ"أيلول الكبرى": أعظم ثورة لشعب كوردستان ضد الظلم والاستبداد

مسرور بارزاني: الحكومة تهدف لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية

Date: 2021-10-03 10:37:25
مسرور بارزاني: الحكومة تهدف لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية

السفير الأمريكي: نأمل أن يدفع مهاجمو أربيل ثمن جريمتهم الإرهابية بالتنسيق بين بغداد والإقليم

Date: 2021-02-24 14:46:34
السفير الأمريكي: نأمل أن يدفع مهاجمو أربيل ثمن جريمتهم الإرهابية بالتنسيق بين بغداد والإقليم

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات

Date: 2019-07-14 11:09:30
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العالمية مهنئة حكومة كوردستان: قمتم بمهمة كبيرة لخدمة المكونات