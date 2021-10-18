مسرور بارزاني ناعياً كولن باول: عملنا معاً لتخليص العراق من الديكتاتورية

شفق نيوز/ نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزير الخارجية الامريكي الأسبق كولن باول الذي توفي يوم الاثنين.

وقال بارزاني في تغريدة أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لقد حزنت لوفاة وزير الخارجية الامريكي الأسبق كولن باول، وكان صديقا دائما لإقليم كوردستان والعراق، ولقد عملنا معا بشكل وثيق لتخليص البلاد من الديكتاتورية".

واضاف، "أعلم أنه سعى لتحقيق سلام دائم في المنطقة"، مقدما تعازيه إلى عائلته.

وتوفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عاماً.