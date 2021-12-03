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مسرور بارزاني من محور مخمور: لن ننتظر احدا وسنتخذ الخطوات اللازمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-03T12:15:01+0000
مسرور بارزاني من محور مخمور: لن ننتظر احدا وسنتخذ الخطوات اللازمة

شفق نيوز/ طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتزويد قوات البيشمركة بما تحتاجه من أسلحة ومعدات عسكرية لكي يتسنى لها التصدي للتنظيم المتشدد.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها لمحور مخمور لقوات البيشمركة عقب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قرية هناك، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين ومن بين صفوف قوات البيشمركة.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي على هامش الزيارة، إن : اجمالي الشهداء من البيشمركة والمدنيين وصل الى 13 شخصا، مردفا بالقول "للأسف هذا لن يكون أول، وآخر هجوم، ولكن هذا لن يثني من معنوياتنا، وان قوات البيشمركة على استعداد دائم للدفاع والتصدي لأي هجمات".

وأضاف "هؤلاء الإرهابيون يستغلون الفراغ الامني بين قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية"، مؤكدا انه"يتعين ان يكون هناك تنسيق جيد بين القوات الامنية والقوات العراقية".

وزاد رئيس حكومة الاقليم بالقول "كنا قد طالبنا بتسليح البيشمركة لانهم بحاجة الى التجهيزات والذخيرة ولكن للأسف ما تزال هناك معوقات"، داعيا قوات التحالف الدولي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي إلى ضرورة تسليح البيشمركة "لأنهم يدافعون عن الوطن".

وأفصح بارزاني عن توصيته وزارة البيشمركة بتأمين احتياجات قواتها في خطوط التماس.

وتابع بالقول إن "هناك قراراً لتشكيل لواءين مشتركين بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها، ولكن الخطوات العملية لم تنفذ ولهذا سوف لا ننتظر، وسنتخذ ما يلزم لحماية هذه المناطق".

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