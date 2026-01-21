مسرور بارزاني من دافوس: الطاقة ستكون محوراً جوهرياً بمباحثات تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز- دافوس

استعرض رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتوفّرة في الإقليم، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، مؤكداً أن ملف الطاقة سيكون محوراً رئيساً وجوهرياً في المباحثات التفاوضية لتشكيل الحكومة العراقية.

وقال بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن بارزاني ألقى كلمة استعرض فيها المقومات الاستثمارية الواعدة التي يمتلكها إقليم كوردستان في مختلف القطاعات، مسلطاً الضوء على جهود الإصلاح التي تقودها التشكيلة الوزارية في هذا الصدد.

وجاءت كلمة بارزاني في حفل استقبال ومأدبة عشاء نظمتها (مجموعة كار) بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بكوردستان، وسط حضور لافت لنخبة من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية، تعزيزاً للشراكات الاقتصادية وضمن جدول أعماله في دافوس.

وأكد رئيس حكومة الإقليم، في كلمته، أن "التنمية الاقتصادية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني"، مشيراً إلى أن "الإقليم يطمح لأن يكون حلقة وصل تربط الحضارات العريقة في المنطقة نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط".

وفي ملف الطاقة والخدمات، أشار بارزاني، إلى النجاحات المتحققة بفضل الإصلاحات، "حيث قارب الإقليم على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين على مدار 24 ساعة، وهو هدف سيتحقق بالكامل في عموم كوردستان بحلول نهاية العام الجاري".

وفيما يخص قطاعي النفط والغاز، أكد رئيس الحكومة التطلع لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن "العراق يقف على أعتاب تشكيل حكومة اتحادية جديدة، وسيكون ملف الطاقة محوراً رئيساً وجوهرياً في المباحثات التفاوضية لتشكيلها".

ووجّه رئيس حكومة الإقليم، رسالة طمأنة لجميع الشركاء، جدّد فيها التأكيد على التزام إقليم كوردستان التام بكافة الشراكات والعقود المبرمة مع المستثمرين والأصدقاء، واحترامها، داعياً الشركات العالمية إلى "التوجّه مجدداً نحو كوردستان لما تتمتع به من إمكانات واعدة ودور محوري يمكن أن يسهم في دعم المنطقة بأسرها".