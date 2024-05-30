مسرور بارزاني من بغداد: نأمل سماع أخبار جيدة للمواطنين

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، عن أمله بسماع أخبار جيدة للمواطنين، وذلك عقب سلسلة لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وقادة عدد من القوى السياسية في بغداد.

وقال بارزاني، في حديث للصحفيين ببغداد: "أدينا كل ما علينا من واجبات، وبذلنا كل الجهد لعدم إقحام الرواتب بالمسائل السياسية، ويبقى على بغداد الآن أداء مسؤولياتها، وأنا لدي أمل بسماع أخبار جيدة للمواطنين".

وأضاف مسرور بارزاني، أن "الجهات المعنية ستعقد اجتماعاتها في بغداد الأسبوع المقبل، لبحث مسألة استئناف صادرات النفط من حقول إقليم كوردستان".

في السياق، كتب مسرور بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "كان من الجيد رؤية هادي العامري.. اتفقنا أنا وهو على أن موظفي حكومة إقليم كوردستان لهم الحق في اختيار البنك الذي يتعاملون معه لتلقي الرواتب، وذلك تماشيا مع بقية العراق".

وتابع: "‏كما حثثته (العامري) على مواصلة دعم حق حكومة إقليم كوردستان في الحصول على مدفوعات منتظمة وميزانية عادلة".

وفي وقت سابق، أكد السوداني ومسرور بارزاني، على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء؛ بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد.

ووصل بارزاني، صباح الخميس، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية، بشأن آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كوردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية.