مسرور بارزاني يشدد على بقاء التحالف الدولي في العراق للتصدي لداعش

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بياناً بشأن الهجمات الإرهابية التي شنها إرهابيو تنظيم داعش على قوات البيشمركة في محور بردي – آلتون كوبري.

وقال بارزاني في البيان "إننا لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً وخطراً حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق، وعليه نجدد التأكيد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك".

وأضاف أن "هنا نرى أن من المهم أن يواصل التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي"، مشددا على "ضرورة بقائه في العراق للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كوردستان والعراق عموماً".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد دعا في وقت سابق من اليوم البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك.

و افاد مصدر أمني، في وقت سابق من فجر اليوم، بسقوط سبع ضحايا من قوات البيشمركة خلال هجوم مسلح لعناصر من تنظيم داعش بكركوك.

واستهدف الهجوم نقاط البيشمركة في تلال بين قضاء دبس وبلدة التون كوبري- بردى-.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم أسفر عن سقوط سبع ضحايا من البيشمركة، وجريحين، وإحراق نقطة أمنية.

وتزامن الهجوم على البيشمركة، مع هجومين مسلحين لعناصر من تنظيم داعش على مواقع للشرطة الإتحادية في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الهجوم الأول استهدف مواقع للفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، بينما استهدف الهجوم الثاني اللواء 11 شرطة الاتحادية في قضاء الحويجة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن ضحايا.

وكشف مسؤول محور غرب كركوك لقوات البيشمركة نوري حمه علي، يوم السبت، عن استقدام تعزيزات من القوات الكوردية بعد هجوم مسلح لتنظيم داعش أوقع ضحايا من البيشمركة.

وقال حمه علي لوكالة شفق نيوز، إن هجوم داعش أوقع ضحايا بينهم ضابط برتبة نقيب وجريحان.

وأضاف أنه تم استقدام 2000 عنصر من البيشمركة لمحور غرب كركوك، والموقف تحت السيطرة الان.

وفي وقت سابق من مساء يوم الجمعة، أفاد مصدر أمني مسؤول بسقوط أربع ضحايا بينهم ضابطان من قوات الجيش بهجوم متتال شنه تنظيم داعش مستهدفا دورية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.