مسرور بارزاني: من الصعوبة بمكان إستقبال مليوني نازح ولاجئ عراقي وسوري بالإقليم من دون دعم دولي

شفق نيوز/ وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، بأنه من الصعوبة بمكان إستقبال أكثر من مليوني نازح ولاجئ عراقي وسوري في الإقليم من دون توفير الدعم الدولي لهم.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مراسم افتتاح مدرسة "ميلسويان" النموذجية الدولية في قضاء "عنكاوا" التابع لمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأكد مسرور بارزاني على دعم حكومته لتعميق التعايش المشترك في إقليم كوردستان، مؤكدا أن الإقليم بات ملاذاً للمسيحيين والإيزيديين الفارين من سهل نينوى بسبب التهديدات الإرهابية.

كما أشار إلى أن إقليم كوردستان استقبل أكثر من مليوني مواطن عراقي وسوري ووفر لهم الحماية والمأوى، واصفا هذه الخطوة بالصعبة من دون دعم المجتمع الدولي.

وشكر رئيس حكومة الإقليم الرئيسة الهنغارية التي حضرت المرسم، وقال إن "هنغاريا كانت من الدول التي ساعدت دائما إقليم كوردستان، خاصة في الحرب ضد تنظيم داعش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد استقبل ظهر أمس الجمعة، بمطار أربيل الدولي، رئيسة جمهورية هنغاريا السيدة كاتالين نوفاك، التي تقوم بزيارة رسمية للعراق وإقليم كوردستان بهدف تفقد قوات بلادها العاملة في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش.