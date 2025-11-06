مسرور بارزاني: ملف الرواتب باتت قضية سياسية وكوردستان أوفت بجميع التزاماتها

شفق نيوز - اربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن مسألة رواتب موظفي الإقليم أصبحت قضية سياسية، مشيراً إلى أن حكومته نفذت جميع التزاماتها المالية وزادت من جهودها لتأمين المستحقات، لكن تأخير صرف الرواتب يعود إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال مسرور بارزاني خلال حديث للصحفيين أثناء تفقده سير العمل في "سد دوين"، إن "ملف الرواتب للأسف أصبح سياسياً. لقد قلنا مراراً وتكراراً إن: حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، وقامت بكل ما هو مطلوب منها، بل وأكثر من ذلك".

وأضاف: "كنا نأمل أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان بمستوى من المسؤولية، لكن للأسف يتم تأجيل صرف الرواتب في كل مرة".

وأكد رئيس الحكومة أن "الإقليم سيواصل جهوده لمعالجة المشكلة"، مضيفاً: "نأمل أن نتمكن خلال فترة قصيرة من تسلم رواتب الأشهر المقبلة، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق بغداد، وأدعو الذين يوجهون الانتقادات المتكررة أن يوجهوها إلى الجهة المسؤولة هناك".