مسرور بارزاني مغرداً عن زيارته لبغداد: هناك الكثير ستتم مناقشته

شفق نيوز/ عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن سعادته بالعودة إلى بغداد لمناقشة كل ما يجمع أو يفرق بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، مشيراً إلى أن هناك برنامج عمل لحل دستوري للمشكلات المستمرة على مدى 17 عاماً.

وكتب بارزاني تغريدة نشرها في حسابه على تويتر، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصاً الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين".

وأضاف: "لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاماً، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كوردستان".

وغادر في وقت سابق من يوم السبت، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عبر مطار أربيل الدولي متوجهاً إلى بغداد على رأس وفد حكومي.

وبحسب بيان صدر عن إعلام حكومة الإقليم، فإن رئيس الحكومة يلتقي خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في بغداد.

وتهدف الزيارة إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز.