مسرور بارزاني معزياً "مبارك": يجب ان تنتهي هذه الجرائم

شفق نيوز/ قدم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني تعازيه خلال اتصال هاتفي جمعه يوم الاربعاء، مع "عبدالله كويخا مبارك" وذلك بمقتل نجله.

وذكرت رئاسة وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "بارزاني واضافة الى التعبير عن التعازي و المواساة تمنى أن يرحم الله الفقيد و يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان".

واضاف البيان ان "بارزاني عبر عن شكره لعبدالله كويخا مبارك على موقفه الرجولي والمسؤول والوطني واكد على ان هذه الجرائم يجب ان تنتهي و يُسلم المتهمون إلى المحكمة"، مبينا ان "كويخا مبارك عبر عن شكره هو وعائلته لاتصال رئيس وزراء إقليم كوردستان ومواساته".

وكانت صحة قضاء جمجمال قد اعلنت يوم امس الثلاثاء، مقتل شاب بسبب نزاع اجتماعي، فيما قام مجهولون بإحراق منزل الجناة.

وقال المتحدث باسم صحة جمجمال شريف رحيم لوكالة شفق نيوز؛ ان رجلا يبلغ من العمر 21 عاما قتل بالرصاص في منطقة جمجمال جنوب غرب السليمانية، وبين أن الشاب المقتول هو نجل عبد الله كويخة مباركز