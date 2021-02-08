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مسرور بارزاني: مصممون على مكافحة الفساد ووضع حد لهدر المال العام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-08T14:58:59+0000
مسرور بارزاني: مصممون على مكافحة الفساد ووضع حد لهدر المال العام

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان  مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بأنه مصمم على مكافحة الفساد ووضع حد لهدر المال العام، فيما اشار إلى أن قانون الإصلاح يهدف لإرساء العدالة وحماية حقوق المستحقين.

وقالت رئاسة حكومة كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن  رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أشرف، اليوم، على اجتماعٍ للجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح في الإقليم، مبينة أنه جرى في الاجتماع، بحث خطوات تطبيق قانون الإصلاح بشأن الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في مؤسسات حكومة الإقليم ووزاراتها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تطبيق قانون الإصلاح يهدف لإرساء العدالة وحماية حقوق المستحقين في إطار عملية مستمرة تشمل شتى القطاعات، وقال: "حكومة الإقليم مصممة على مكافحة الفساد ووضع حد لهدر المال العام، ومصرة على الإصلاح الإداري والمالي".

وبحسب البيان، فقد عرض سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو الخطوات الأولى لتطبيق القانون، وبعد ذلك قدم الوزراء المعنيون، وحسب اختصاصاتهم، تقارير مفصلة ومعززة بالأرقام والمعلومات والبيانات اللازمة إزاء مستجدات تطبيق قانون الإصلاح.

وتضمنت تقارير الوزراء جملة موضوعات، ولا سيما الرواتب والامتيازات والتقاعد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة وسبل الحد من الروتين في الدوائر الحكومية، وفقاً للبيان الذي أشار إلى أنه بعد التباحث وتبادل الآراء، تقرر تبني جملة توصيات خلال اجتماع مجلس الوزراء بهدف استكمال خطوات تطبيق قانون الإصلاح.

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