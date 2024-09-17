مسرور بارزاني: مشكلة إمداد الطاقة ماتزال مستمرة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن مشكلة نقص إمداد الطاقة الكهربائية ماتزال قائمة في مناطق ومدن الاقليم.

جاء في كلمة له خلال حضوره مراسم إرساء حجر أساس لمشروع ماء "قوشتبة" في اربيل.

مسرور بارزاني: ان مشكلة الكهرباء ما تزال مستمرة في كوردستان كافة، مردفا بالقول، إنه "من ضمن برنامجنا العمل على إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة لمحافظة أربيل وضواحيها وجميع مناطق ومدن اقليم كوردستان.

وتابع القول ايضا إنه "خطوة بعد أخرى نعمل على ألاّ تبقى مشكلة شح المياه ونقص ساعات تجهيز الكهرباء في اقليم كوردستان".

يذكر أن مشروع ماء "قوشتبة" يوفر المياه حال انجازه لأكثر من 60 قرية في حدود المنطقة ويوفر ايضا 72 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 189.6 مليار دينار.