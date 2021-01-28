سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-28T11:25:41+0000
مسرور بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس 28 كانون الثاني (يناير) 2021، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، التباحث حيال الوضع في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأكد رئيس الحكومة "من دواعي سرورنا أن يكون الرئيس الجديد والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة على اطلاع وإلمام بأوضاع العراق وإقليم كوردستان، ونحن مستعدون للعمل والتنسيق مع أمريكا بهدف تقوية العلاقات وتنميتها في المجالات كافة".

كذلك تناول الاجتماع مسار المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الانتخابات وأهمية مواصلة التنسيق للتصدي إلى التهديدات الإرهابية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.

related

عبد المهدي يتصل بمسرور بارزاني ويؤكد رغبته بحل المسائل العالقة "عملياً"

Date: 2019-07-15 21:50:38
عبد المهدي يتصل بمسرور بارزاني ويؤكد رغبته بحل المسائل العالقة "عملياً"

بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

Date: 2020-08-27 18:43:02
بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

بارزاني لبومبيو: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية إقليم كوردستان

Date: 2020-02-14 19:56:18
بارزاني لبومبيو: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية إقليم كوردستان

مسرور بارزاني يعلن منح بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن بالاقليم

Date: 2020-11-25 07:25:11
مسرور بارزاني يعلن منح بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن بالاقليم

كودستان تلغي رسوم دخول السياح العراقيين وتسلمهم "الضمان الأمني"

Date: 2019-08-29 17:57:53
كودستان تلغي رسوم دخول السياح العراقيين وتسلمهم "الضمان الأمني"

مسرور بارزاني: مشروع الاصلاح لا علاقة له بالازمة الاقتصادية وتقليص الرواتب

Date: 2020-07-11 14:56:25
مسرور بارزاني: مشروع الاصلاح لا علاقة له بالازمة الاقتصادية وتقليص الرواتب

مسرور بارزاني مستذكراً هجوم 1 شباط: استهدف القيم والتنوع في كوردستان

Date: 2020-02-01 13:13:47
مسرور بارزاني مستذكراً هجوم 1 شباط: استهدف القيم والتنوع في كوردستان

مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي للتعاون في تعويض ضحايا "الإرهاب"

Date: 2020-10-25 10:50:06
مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي للتعاون في تعويض ضحايا "الإرهاب"