مسرور بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس 28 كانون الثاني (يناير) 2021، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، التباحث حيال الوضع في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأكد رئيس الحكومة "من دواعي سرورنا أن يكون الرئيس الجديد والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة على اطلاع وإلمام بأوضاع العراق وإقليم كوردستان، ونحن مستعدون للعمل والتنسيق مع أمريكا بهدف تقوية العلاقات وتنميتها في المجالات كافة".

كذلك تناول الاجتماع مسار المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الانتخابات وأهمية مواصلة التنسيق للتصدي إلى التهديدات الإرهابية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.