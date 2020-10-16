مسرور بارزاني "متألم" لوضع "غير مقبول" في كركوك ومناطق النزاع

شفق نيوز/ وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمعة، وضع مناطق النزاع منها كركوك بغير المقبول.

حديث بارزاني جاء في الذكرى الثالثة، لـ"أحداث 16 أكتوبر" عام 2017، عندما سيطرت القوات العراقية على مناطق متنازع عليها عقب استفتاء استقلال الإقليم.

واتهم سياسيون في الإقليم، قادة بالإتحاد الوطني الكوردستاني بعقد "صفقة" مع القوات العراقية سمحت لها بالتقدم.

وبهذا الخصوص، كتب مسرور بارزاني في منشور له، أن "الوضع غير الطبيعي، الذي حدث نتيجة لخيانة بائعي الأرض في كركوك وغيرها من المناطق الكوردستانية، غير مقبول".

وتابع "لن ننسى أبداً جرح خيانة بائعي الأرض، لكن الأشد إيلاماً من الخيانة هو أن الشعب لا يعاقب الخونة".



