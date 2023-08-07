مسرور بارزاني: متمسكون بحماية حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على التمسك بصيانة حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات لحقوق الكورد.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبلنا في أربيل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع، توضيح ما "تعرض له شعب كوردستان وعلى مر التاريخ، من مآسٍ عديدة ومجازر وإبادات جماعية وانتهاكات لحقوقه".

ولفت إلى أن شعب كوردستان "ضحى بالكثير من أجل نيل حقوقه المشروعة، لهذا فهو ينظر بعين الاعتبار لمبادئ حماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية"، داعياً إلى "وضع حد للانتهاكات التي تمارس تجاه حقوق شعبنا، كما نحث المجتمع الدولي على مساعدتنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة، ومنع تكرار ارتكاب المجازر والإبادات الجماعية ضد شعب كوردستان".

وأضاف "قدّمنا نبذة عن الإصلاحات الشاملة التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، ولا سيّما إقرارها واعتمادها للخطة الخمسية الهادفة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة العنف والتطرّف، وعلى وجه التحديد مناهضة العنف ضد المرأة".

وشدد على أن "حماية حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات، جزء لا يتجزأ من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".

بدوره أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن شكره وتقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تعاون وتنسيق مع الأمم المتحدة، وبالأخص فيما يتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان.

وتطرق الاجتماع إلى سبل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي على حياة الإنسان، وتعزيز الوعي البيئي بهذا الشأن.