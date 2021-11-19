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مسرور بارزاني إلى البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-19T08:35:59+0000
مسرور بارزاني إلى البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة

شفق نيوز/ يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد حكومي، اليوم الجمعة، العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في منتدى (حوار المنامة 2021)، للفترة من 19 إلى 21 من الشهر الجاري.

وسيُعقد المنتدى بحضور عدد من السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال والشخصيات العالمية المعروفة، وذلك للنقاش بشأن القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع ومشاكل المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، على هامش المنتدى، سلسلة اجتماعات ولقاءات مهمة مع مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان، من وزيري شؤون البيشمركة شورش إسماعيل، والمالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

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