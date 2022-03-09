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مسرور بارزاني لوفد أمريكي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كوردستان انتهاك للحقوق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T16:45:49+0000
مسرور بارزاني لوفد أمريكي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كوردستان انتهاك للحقوق

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً رفيعاً وأبلغه بأن قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كوردستان انتهاك للحقوق الدستورية للإقليم.

وضم الوفد السفير الأمريكي ماثيو تولر، وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينفر غافيتو، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا ولبنان والأردن إيثان غولدريتش، والقنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرت بالادينو وعدد آخر من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن العملية السياسية العراقية والأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً".

وتصدر محور الاجتماع، قرار المحكمة الاتحادية حول قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان حيث أكد رئيس الحكومة على "الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن "قرار المحكمة انتهاك للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ولا يصب في خدمة المواطنين والاستقرار والأمن والسلام في العراق"، معرباً، عن "استعداد إقليم كوردستان لحل المشاكل عبر الحوار وعلى أساس الدستور".

وجدد الوفد الأمريكي دعمه لديمومة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إقليم كوردستان. وتناول اللقاء أيضاً، تهديدات إرهابيي داعش ومخاطرهم، فضلاً عن أهمية المضي قدماً في دعم البيشمركة ومساندتها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وهو قرار رفضته أربيل وعدته بغير الدستوري.

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