مسرور بارزاني: توقف صادرات نفط كوردستان تسبب في خسائر بمليارات الدولارات لخزينة الدولة

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن توقف صادرات نفط الإقليم كبّد الخزينة العامة للدولة العراقية خسائر تُقَّر بمليارات الدولارات.

وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي بعد أن كسبت الحكومة الاتحادية في 25 آذار/مارس من العام 2013 حكما رفعته أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

والتقى رئيس حكومة الإقليم حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الاتحادي ووفدا مرافقا مكونا من: وكلاء ومديرين عامين بالوزارة إضافة إلى مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول إجراءات وخطوات تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وأكد مسرور بارزاني خلال اللقاء، استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط، في إطار تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير، في إطار المبادئ الدستورية والعقود، واحترام الحقوق الدستورية لجميع الأطراف وإيجاد الحل المناسب لتوفير النفقات المستحقة لنقل وانتاج نفط الإقليم المحددة في الموازنة الاتحادية.

وأضاف أن توقف صادرات النفط تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للخزينة العامة للدولة، وينبغي استئنافها في أسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس حكومة الاقليم، وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق الكامل مع فريق وزارة النفط الاتحادية الذي من المقرر أن يبقى في أربيل لعدة أيام.

بدوره أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في الحكومة العراقية عن رغبة الحكومة الاتحادية في استئناف تصدير النفط وعرض هذه الرغبة بالنيابة عن رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، من خلال توفير أرضية مشتركة مناسبة في إطار الدستور وإزالة العقبات أمام العملية.

وتقرر أيضا أن تستمر الوزارتان في مناقشة وتبادل التفاصيل القانونية والمالية والفنية لتقديم حلول بتفاهم مشترك من أجل استئناف صادرات النفط في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيكون له دور كبير في زيادة الإيرادات المالية العامة للعراق و الاقليم وسيكون انفاقها في المصلحة العامة.

و وصل وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة الوزير حيان عبد الغني، في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل للتباحث حول استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان ومحافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت على لسان متحدثها بيشوا هورماني في بيان أمس عن هذه الزيارة، وقال إن "هذه الزيارة جاءت بعد اتفاق رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لحل مشكلات ملف النفط".

وأضاف أن "المحور الرئيسي في الاجتماعات سيكون مشكلة نفقة إنتاج النفط وإجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مبيناً أن "الوفد سيبقى في الإقليم من يومين إلى ثلاثة أيام".