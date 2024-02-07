مسرور بارزاني لوزير الدفاع التركي: إقليم كوردستان لن يكون مصدر تهديد للدول المجاورة

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع التركي يشار غولر، تأكيده على أن الإقليم لن يكون مصدر تهديد للدول المجاورة

وذكر بيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان أنه جرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع الضحايا التي اُزهقت أرواحهم في الهجوم الصاروخي غير المبرر على أربيل.

وعبّر رئيس الحكومة عن رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات الثنائية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأضاف أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار، ولن يسمح بأن يشكّل أو أن يكون مصدر تهديد للدول المجاورة.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تناول الجانبان أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار بما يشمل تطبيع الأوضاع في المنطقة، ويضمن عودة النازحين إلى ديارهم.