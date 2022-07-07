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مسرور بارزاني لوزارة العدل: لا تتهاونوا في معاقبة المتاجرين بالمخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-07T15:07:54+0000
مسرور بارزاني لوزارة العدل: لا تتهاونوا في معاقبة المتاجرين بالمخدرات

شفق نيوز / شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، على أهمية الحد من الروتين، في معاملات المواطنين بوزارة العدل الكوردستانية، وعدم التهاون أبداً في معاقبة المتاجرين بالمواد المخدرة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها بارزاني، لوزارة العدل في الإقليم والاجتماع مع وزير العدل الكادر المتقدم في الوزارة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأبدى بارزاني، خلال اجتماعه مع الكادر المتقدم للوزارة، بحضور وزير العدل، "استعداد حكومة الإقليم للتعاون بكل الأشكال لأجل إدارة عمل الوزارة بطريقة مهنية".

وشدد على "معاقبة الخارجين عن القانون بشكل عام، وبالأخص الذين يتاجرون بالمواد المخدرة، وعدم التهاون في تطبيق العدالة عليهم".

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