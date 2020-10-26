مسرور بارزاني: لن يُحرم أي طفل من التعليم في كوردستان

شفق نيوز/ تعهد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بان اي طفل في كوردستان لن يحرم من التعليم، مضيفا انه بتعاون من احدى المنظمات البريطانية تنهمك الحكومة بالايفاء بوعودها لتوفير الدراسة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب بارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه عن طريق العمل المشترك مع المجلس الثقافي البريطاني (British Council)، فإن الحكومة منهمكة بعمل جيد من اجل الايفاء بالوعود لتوفير فرصة التعليم للجميع وكل ما يحتاجونه، ولن يحرم اي منه.

واكد بارزاني "ان المجلس الثقافي البريطاني يقوم الان بمساعدة الطلبة الكورد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد اتفاق معه تم ابرامه العام الحالي".



