مسرور بارزاني: لن يكون هناك نفط في المستقبل وعلينا الاعتماد على الزراعة

شفق نيوز/ أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مساعي حكومته لتنويع مصادر الدخل، مضيفا أنه لن يكون هناك نفط في المستقبل.

جاء ذلك في مقابلة فيديو أجراها معه الإعلام الرسمي لحكومة الإقليم ووزعه على وسائل الإعلام الكوردية المحلية اليوم.

وخلال المقابلة التي استغرقت قرابة 12 دقيقة، قال مسرور بارزاني، إنه "علينا الاعتماد على الزراعة، وإذا طورنا هذا القطاع فلن يكون هناك خطر على الأمن الغذائي لإقليم كوردستان"، مشددا على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء.

وقال أيضا، إنه يمكن الاعتماد على كوردستان كسلة غذائية للعراق كافة لما يمتلكه من مقومات في مجال الزراعة.

وتطرق رئيس حكومة الإقليم أيضاً إلى قلق المزارعين حول تسويق منتجاتهم، وجهود حكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة، وتصدير المحاصيل المحلية إلى بلدان الخارج، قائلا "نؤكد على تقديم المساعدة اللازمة للمزارعين".

وأشار إلى ضرورة القيام بالمزيد من الإستثمار في القطاع الزراعي مما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل ، تماما كما في أي بلد فإن الزراعة هي "الأساس لخلق اقتصاد قوي".