مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد الأضرار أمننا وسلمنا

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، على عدم السماح بالإضرار بأمن الإقليم وسلمه، مثمنا دور الاجهزة الامنية في ردع الارهاب والارهابيين.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر" تغريدة باللغة الانجليزية، طالعتها وكالة شفق نيوز، انه يثني على تحطيم الشبكة التي ضمت العديد من الافراد والتي كانت تنوي ارتكاب أعمال العنف في إقليم كوردستان.

واوضح بارزاني "ان أمننا وسلمنا من اولى اولوياتنا ولن نسمح لأحد ان يضر بهما".

وكان مجلس امن اقليم كوردستان قد اعلن في بيان له اليوم الاثنين، ان قوات الاسايش في اقليم كوردستان تمكنت في الايام الماضية افشال عدد من الهجمات التخريبية في اقليم كوردستان واعتقال العديد من الاشخاص الذين لهم علاقة مع الجماعات الارهابية.



