مسرور بارزاني لنائب قائد قوات التحالف: هزيمة داعش مرهونة بالقضاء على أسباب ظهور الإرهاب

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 2021، مع نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل، دعم قوات البيشمركة وتفعيل مراكز التنسيق الأمني.

ووفقا لبيان صادر من حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع في كل من العراق وسوريا، أشاد نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا ببطولة قوات البيشمركة وتضحياتها، كما ثمّن الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان ولا سيما في وزارة البيشمركة.

وشدد بيل؛ على ضرورة مواصلة الدعم والإسناد للبيشمركة وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش العراقي لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشترك في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم خطوة إيجابية.

من جهته؛ وجّه رئيس الحكومة شكره لقوات التحالف الدولي على ما تقدمه من دعم وإسناد.

واشار البيان إلى ان بارزاني أكد على أن هزيمة داعش والإرهاب عموماً مرهونة بالقضاء على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب، ولفت إلى أهمية التصويت على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان، معرباً عن أمله بأن يكون ذلك خطوة للاقتصاص من إرهابيي داعش وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا، وفقا للبيان.