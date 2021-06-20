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مسرور بارزاني للنازحين: هذا هو منزلكم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T15:00:21+0000
مسرور بارزاني للنازحين: هذا هو منزلكم

شفق نيوز/ كتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وأشار بارزاني عبر تغريدته إلى أن العديد من اللاجئين والعائلات النازحة التمسوا المأوى والكرامة في إقليم كوردستان، مخاطباً اياهم بالقول: هذا هو منزلكم ‪#WorldRefugeeDay

كما نشر بارازني مع تغريدته صورة توحي الى الطريق لكوردستان، ظهر في الصورة علامات مرورية في الطريق تشير الى أن التمويل السنوي المطلوب للنازحين  يبلغ 869 مليون دولار، وأن 928674 هو عدد النازحين واللاجئين في الاقليم.

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