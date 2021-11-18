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مسرور بارزاني للمهاجرين العائدين: قصصكم تساعدنا على ضمان عدم تكرار ما حصل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-18T21:00:14+0000
مسرور بارزاني للمهاجرين العائدين: قصصكم تساعدنا على ضمان عدم تكرار ما حصل

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، رسالة بشأن عودة مئات المهاجرين من حدود بيلاروسيا الى اربيل، اكد فيها ان قصصهم تفيد الجهود لضمان عدم حدوث ذلك مرة اخرى.  

وعبر بارزاني في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها وكالة شفق نيوز، عن سروره لعودة المواطنين الذين علقوا بين الحدود البيلاروسية- البولندية، مؤكدا ان "قصصكم تفيدنا في ضمان جهودنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

واضاف بارزاني ان حكومة الاقليم ستواصل العمل مع الحكومة الاتحادية والشركاء لإعادة كل من يرغب في العودة إلى الوطن، حسب تعبيره.

وعبر بارزاني عن شكره لكوادر ومنتسبي المطارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتسهيلها في عملية عودة هؤلاء ا لمواطنين.

وكانت اول وجبة من المهاجرين العالقين في الحدود بين بيلاروسيا وبولندا قد عادت الى مطاري اربيل وبغداد يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي ان المهاجرين العائدين يبلغ عددهم 431 شخصا وقرابة 95% منهم من مواطني الاقليم.

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