مسرور بارزاني للطلبة: نعمل على حل مشاكلكم ولا تحولوا الاحتجاجات إلى فوضى

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، أن المؤسسات الحكومية المعنية تعمل جاهدة لمعالجة مشاكل الطلبة وتلبية احتياجاتهم، ولا سيما الأقسام الداخلية للجامعات والمعاهد في عموم إقليم كوردستان.

وقال رئيس الحكومة خلال لقائه عدداً من طلبة جامعات كوردستان الحكومية، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالتعليم وتعزيز مستواه.

وأضاف، وفق بيان صادر عن مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أن كوردستان واجهت على مر التاريخ تحديات جسيمة وعاشت أزمات متتالية وتهديدات عديدة، وقال: "نحن أمة وشعب تعرض للغدر مثل سائر كل القوميات والمكونات التي تعيش في كوردستان".

وقال: "مهمتنا الرئيسية هي الحفاظ على تجربتنا وحماية كياننا... وإن حل المشاكل يتم بالاستماع إلى بعضنا بعضاً والجلوس معاً وبالحوار والشعور بالمسؤولية".

وتابع مخاطباً الطلبة: "كل مطالبكم تصلنا، وسنعمل على حل مشاكلكم".

وأوضح رئيس الحكومة أن تحويل الاحتجاجات إلى فوضى لن يحل المشاكل بل يعمقها ويجعلها فرصة لتسلل جهات أخرى تستغل مطالب الطلبة.

ودعا رئيس الحكومة الطلبة إلى التظاهر بصورة سلمية وحضارية ومدنية ومنع من يريد الاندساس والإخلال بالأمن العام لأجندات وأهداف سياسية.

وأكد أن حرق المباني والاعتداءات والعنف أمر مؤذٍ للغاية، وحث الطلبة على عدم السماح لمن يريد، باسمهم، تحويل المظاهرات السلمية إلى الفوضى.

وطالب رئيس الحكومة طلبة الجامعات والمعاهد بالدفاع عن حقوق بلدهم ورموزه، وبيّن أنه لا يوجد تعليم مجاني في الدول المتقدمة مثلما هو موجود في كوردستان.

ومضى يقول: "توقفت منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية منذ ٢٠١٤ بسبب ما مر به إقليم كوردستان من أزمات... إذ أن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مستحقات إلى كوردستان منذ عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧ مما دفعنا إلى الاقتراض لكي تدير الحكومة شؤونها".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بغداد لم ترسل منذ عام ٢٠٢٠ مستحقات ١٢ شهراً إلى إقليم كوردستان، قائلاً إن إجمالي الحصص التي لم ترسلها الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان يبلغ ٢٣ مليار دولار تشمل الأعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٧، وكذلك ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وأكد وجود جهات تحرّض بغداد على عدم إرسال حصة الإقليم حتى تسقط حكومته، لكنها تستغل وتزج نفسها في أي مظاهرات سلمية وتحولها إلى فوضى.

وقال: "بالرغم من الأزمات العاصفة استطاعت الحكومة إدارة شؤونها، وقد تحقق ذلك بواسطة الإصلاح الذي جعل الحكومة تقف على قدميها وبفضله أصبح الوضع أفضل".

وفي تصريح صحفي أدلى به في أعقاب لقائه الطلبة، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته للاستماع عن قرب إلى مطالب الطلبة ومشاكلهم واحتياجاتهم بصورة علمية ومتحضرة.

وقال: "لن ندخر جهداً لتقديم أفضل الخدمات إلى الطلبة".

وبعد ذلك تفقد رئيس الحكومة عدداً من الأقسام الداخلية للطلبة في أربيل، ومنها مجمع جديد للأقسام الداخلية يتسع لأكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة، وسيفتتح بعد إتمامه قريباً.

وشهدت عدة مدن وبلدات وخاصة مدينة السليمانية، الأسبوع الماضي، احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد، طالبوا خلالها بإعادة صرف المنحة المالية وتحسين ظروف الأقسام الداخية.