مسرور بارزاني للسفير التركي: قلقون من مقتل سائح من دهوك في أسطنبول

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، عن قلقه السفير التركي لدى العراق، بسبب مقتل سائح كوردي من أهالي محافظة دهوك، كان في زيارة إلى تركيا.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس مسرور بارزاني، استقبل اليوم، سفير تركيا الجديد لدى العراق أنيل بورا إينان، وفي مستهل الاجتماع، رحب بالسفير، وهنأه بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه".

وأكد بارزاني، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في المجال التجاري".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع تمحور بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يربط دول الخليج بتركيا أوروبا عبر العراق، إذ اتفقنا على أهمية مشاركة إقليم كوردستان في هذا المشروع الحيوي، بما يخدم مصالح جميع المكونات".

وبيّن أنه "في سياق آخر من الاجتماع، تطرق بارزاني، إلى جريمة قتل سائح من دهوك في إسطنبول، حيث أعرب عن حزنه وقلقه حيال هذه الجريمة، وقدم السفير تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الضحية، وأكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجناة، معلناً القبض على جميع الجناة .

وبين أن "الجانبين اتفقا على أهمية تذليل إزالة مشاكل وعراقيل قد تواجه سياح إقليم كوردستان أثناء زيارتهم إلى تركيا".