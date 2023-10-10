مسرور بارزاني للسفير البريطاني: اتفقنا مع بغداد على حل الخلافات وفقا للدستور

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الاجتماع تمحور بشكل خاص، حول أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفقنا على أن المشاكل السياسية يجب أن تعالج وفقاً لأحكام الدستور والاتفاقات الموقعة".

وجدد الطرفان التأكيد على ضرورة حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان باعتباره كياناً اتحادياً.

وأشاد السفير البريطاني بالإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال رقمنة الخدمات العامة المقدمة، مشيراً إلى مركز البيانات المركزي التابع لدائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة الإقليم، مؤكدا على أهمية أن يكون هذا المركز نموذجاً يُحتذى به للعراق بأسره، مما يشجع الحكومة الاتحادية على العمل لإنشاء مراكز ومؤسسات متطورة مماثلة.

كما عبّر السفير البريطاني عن احترامه وتقديره لوضع التعايش السلمي بين المكونات المختلفة، والحرية الدينية في إقليم كوردستان، بحسب البيان.