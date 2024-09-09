مسرور بارزاني للسفيرة الامريكية: محادثات أربيل وبغداد تسير بكل صراحة وايجابية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقاءه ب السفيرة الأمريكية لدى العراق، أن المحادثات بين أربيل وبغداد، تسير بـ"صراحة وإيجابية"، آملاً بأن تعود بالفائدة على مواطني الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي".

ولفت المكتب إلى أن "الاجتماع تمحور بشأن مناقشة التحضيرات المتخذة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان".

وشدد رئيس الحكومة، بحسب البيان، على "ضرورة إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وعادلة، وبما يضمن نزاهتها وشفافيتها تحت إشراف دولي، وبعيداً عن أي انتهاكات".

وأشار المكتب في بيانه إلى أن "الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وأكد رئيس الحكومة، للسفيرة، أن "اجتماعات المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد في أربيل"، مبيناً أن "المحادثات تسير بكل صراحة وإيجابية، ونأمل أن تعود نتائجها بالفائدة على المواطنين".