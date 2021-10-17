مسرور بارزاني لقائد عسكري أمريكي: استقرار العراق إيجابي لأمن المنطقة

شفق نيوز / أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد برينان، مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش، مجدداً في الوقت نفسه أن "داعش مايزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا".

من جانبه، قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، شكره للتحالف الدولي على دعمه، وشدد على أهمية "التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، ولاسيما في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب في تلك المناطق.

وقال بارزاني، إن "استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام".