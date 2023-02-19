مسرور بارزاني لفرق إغاثة سوريا وتركيا بعد عودتها لأربيل: رفعتم رأسنا

شفق نيوز / ثمن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأحد، الدور الكبير الذي قدمته فرق الإغاثة الكوردية، بعد مساهمتها بإنقاذ وانتشال المنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي، والشمال السوري.

جاء ذلك خلال مراسم استقبال بارزاني، لفرق الإغاثة الخاصة بإقليم كوردستان التي ذهبت الى تركيا وسوريا، عند مدخل مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، شاركت في الحملة الإغاثية فرق الإغاثة الخاصة بوزارة الداخلية في الإقليم ومؤسسة بارزاني الخيرية، والهلال الأحمر العراقي فرع أربيل.

مسرور بارزاني، وفي كلمة ألقاها أثناء استقباله للفرق الإغاثية عند مدخل مدينة أربيل، خاطبهم بالقول إن "ما فعلتموه كان تأكيداً على أننا أناس محبون للخير والسلام.. إنكم رفعتم رأسنا".

وأضاف بارزاني: "أتيت إلى هنا لأرحب بكم وأشكركم وأوكد لكم أننا نقدم يد العون لأي شخص وفي أي مكان"، مردفاً: "بشكل رسمي المسؤولون في بقية الدول أوصلوا لنا الشكر والتقدير كأول فريق إغاثي وصل لتقديم المساعدات إلى المتضررين في المناطق المنكوبة".