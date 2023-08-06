مسرور بارزاني لساكو: سحب المرسوم الجمهوري خطأ نأمل أن يتم تصحيحه

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد، عن قلقه لسحب المرسوم الجمهوري الخاص الكاردينال لويس ساكو.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لبطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق الكاردينال لويس ساكو، ووفداً مرافقاً ضم عدداً من السادة المطارنة.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني عبّر عن أمله بأن يُصحح هذا الخطأ.

وأكد، رئيس الحكومة؛ أن إقليم كوردستان سيظل، مثلما كان دائماً، واحةً تُصان فيها حقوق المكونات كافة وتكفل الحريات الدينية، مشددا على أن الإقليم يدعم المكون المسيحي الذي يتعرض ظلماً إلى التطهير الديني من جانب أطراف غير مسؤولة، كما يدافع عن جميع القوميات والأديان، وحماية حقوقها، ويقف ضد التغيير الديمغرافي القسري.