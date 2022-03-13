مسرور بارزاني لبلينكن: ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تستخدم كذريعة لشن الهجمات على أربيل

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلال الاتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مدنية في أربيل فجر الأحد، بحسب بيان لحكومة الاقليم.

واتفق الجانبان على أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على أربيل.

وشكر رئيس الحكومة وزير الخارجية الأمريكي على تضامنه وإدانته الهجوم الإرهابي، داعياً الولايات المتحدة لتضافر الجهود وتقديم المزيد من الدعم لإقليم كوردستان.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.