مسرور بارزاني لبلاسخارت: لا ينبغي التضحية بانتخابات كوردستان من أجل أي طرف

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2023، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

وشغل الوضع في إقليم كوردستان المحور الرئيسي للاجتماع، وقد اتفق الجانبان بهذا الصدد، على أن تُجرى انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى والتضحية بها، امتثالاً لرغبات أي قوة أو طرف يسعى إلى تأجيل العملية الديمقراطية.

كما جرى في الاجتماع، التباحث بشأن آخر تطورات الوضع العراقي ومستجداته، بالإضافة إلى التأكيد على ضمان الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.