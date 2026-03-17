مسرور بارزاني لباراك: كوردستان مستعدة لتقديم كل التسهيلات لتصدير النفط العراقي

شفق نيوز- أربيل

أبلغ رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، توم باراك المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى العراق وسوريا، استعداد كوردستان لتقديم التسهيلات اللازمة لتصدير النفط، مشيراً إلى أن الحوارات مع الحكومة الاتحادية مستمرة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تلقينا مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى العراق وسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، ونقل السفير توم باراك تحيات وتقدير الرئيس ترمب، وأعرب عن شكره لنا لتعاوننا مع الحكومة الاتحادية من أجل استئناف تصدير النفط عبر تركيا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "حواراتنا مع الحكومة الاتحادية مستمرة، وقد وجهنا فريق إقليم كردستان بتقديم التسهيلات اللازمة كافة لتصدير النفط خدمةً لمصلحة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة".

كما أكد، وفقاً للبيان، "أننا سنقوم بكل ما يلزم لتحقيق المصلحة العامة، وطالبنا الولايات المتحدة بالاستمرار في ممارسة دورها الرقابي في المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد بشأن قضايا الجمارك والحصار التجاري".

وشدد بارزاني وباراك على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المستمر بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكشف رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، عن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب الكوردي إلى تركيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المباحثات متواصلة مع بغداد لمعالجة مشكلة قيود الاستيراد المفروضة على الإقليم.

كما لفت في وقت سابق من اليوم، إلى أن حكومة الإقليم لا تعارض التصدير، لكنها تطالب بضمانات لإنتاج النفط في حقولها التي تضررت نتيجة الهجمات، داعياً بغداد إلى إيقاف الاستهدافات التي تطال الحقول النفطية.