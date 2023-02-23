مسرور بارزاني: لا يوجد أي مبرر لتأجيل العملية الانتخابية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رفضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، مؤكدا على ضرورة اجرائها خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

وذكر البيان أنه جرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، وأهمية حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور.

ووفقا للبيان فإنه تناول المحور الرئيسي للاجتماع، الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ومنها الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، وتنويع مصادر الإيرادات، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة، والنهوض بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.

وكذلك شهد الاجتماع التباحث بشأن أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على عدم وجود أي مبرر لتأجيل العملية الانتخابية، مشدداً على إجرائها هذا العام، إذ تتولى حكومة إقليم كوردستان تقديم كل التسهيلات واتخاذ الاستعدادات اللازمة بهذا الصدد.