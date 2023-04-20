مسرور بارزاني: لا ينبغي لأي شخص أو جهة بإقليم كوردستان منع عملية توزيع الرواتب

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة عدم منع عملية توزيع الرواتب في الإقليم من قبل أي شخص أول جهة سياسية، مطالبا بضرورة محاسبة جميع من يقومون بهذا الأمر.

جاء ذلك في بيان أصدره مسرور بارزاني اليوم عقب الإتهامات الموجهة لحكومة الإقليم من قبل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بعدم ارسال رواتب الموظفين والمتقاعدين في السليمانية.

وقال بارزاني في بيانه، "نحن في حكومة إقليم كوردستان نخدم مواطنينا وعلى الرغم من كل العراقيل والعقبات والضغوط، فإننا نواصل جهودنا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين".

وأضاف "تمكنا في المراحل الصعبة لكورونا والضغوط الاقتصادية في المنطقة والعالم من استمرار دفع الرواتب و استقرار الأوضاع الاقتصادية في الاقليم، مؤكدا أنه "سنستمر في خدمة المواطنين بدعم منهم ومتفائلون بتحسن الاوضاع في الاقليم من كل النواحي".

وتابع مسرور بارزاني بالقول، إنه "لا ينبغي لأي شخص أو جهة في أي مكان من الإقليم منع عملية توزيع الرواتب، ولا ينبغي الخلط بين الرواتب وقوت الشعب وبين الصراعات والمشاكل السياسية، ويجب ان تكون ايرادات البلاد في خدمة المواطنين".

كما لفت إلى أنه "يجب أن يكون جميع الذين يعطلون هذه العملية (توزيع الرواتب) مسؤولين أمام الشعب والقانون".