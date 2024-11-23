مسرور بارزاني: لا نريد أن ينخرط العراق بالصراع القائم في المنطقة

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، عن قلقه من امكانية انخراط العراق في الصراع القائم في المنطقة، في حين أكد أن إيقاف صادرات نفط الإقليم تسبب بخسارة خزينة الدولة العراقية نحو 20 مليار دولار امريكي.

وقال مسرور بارزاني، خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش اعمال اليوم الثاني لأعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) المنعقد في دهوك، "لا شك نحن قلقون" ازاء التهديدات الاسرائيلية للعراق.

وأضاف "إننا لا نريد للعراق ان ينخرط بتلك الحرب القائمة في المنطقة"، مردفا بالقول "يتعين أن يكون للعراق دور بناء في دعم السلام وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لا أن يذكي نيران الحرب، وأن يعقّد المسائل والأزمات مما لا يصب في مصلحة الشعب العراقي".

وشدد على أنه "ينبغي للحكومة العراقية ان تضع مصلحة شعبها نصب عينيها، وأن تكون لها الاولوية".

كما اعرب رئيس حكومة الاقليم عن قلقه إزاء اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد للدخل في البلاد، وقال إن هذا الأمر دائما ما يمثل مشكلة لأن أسعار النفط معرضة للصعود والنزول.

وتابع القول "إننا في إقليم كوردستان بذلنا الجهود لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، و يتعين على العراق ان يقوم بذلك ولا يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل".

وأشار مسرور بارزاني الى أن ايقاف صادرات نفط إقليم كوردستان تسبب بخسارة الخزينة العامة للدولة العراقية 20 مليار دولار لغاية الآن، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تعوضنا ويتم تأخير ارسال رواتب الموظفين شهريا من قبل بغداد.