مسرور بارزاني: لا فيتو على مشاركة أي طرف في حكومة كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أنه لا يوجد فيتو على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم بعد نجاح انتخابات برلمان كوردستان، داعياً لتشكيل حكومة شاملة وقوية موحدة، حسب وصفه.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، استقبل اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن".

وأضاف أن "اللقاء بحث الجهود والاستعدادات لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في إقليم كوردستان، والأوضاع العامة في العراق، بالإضافة إلى استعراض الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بشكل عام".

وأشاد السفير البريطاني، بحسب البيان، بانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، التي أُجريت في ظل أجواء سلمية ومنظمة، كذلك قدم التهاني للرئيس بارزاني، على نجاح هذه العملية الانتخابية.

وفي حين شدد بارزاني، على "أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً أنه "لا فيتو على مشاركة أي طرف، حيث نريد تشكيل حكومة شاملة وقوية وموحدة تستند إلى نتائج الانتخابات وتعكس أصوات القوى المشاركة".

وفي سياق آخر من اللقاء، تطرق بارزاني، كما جاء في البيان، إلى مسألة تأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان، وضرورة استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.