مسرور بارزاني: لا عذر للحكومة الاتحادية لتأجيل دفع مستحقات كوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، أن الاقليم أوفى بجميع التزاماته ولا عذر للحكومة الاتحادية لتأجيل دفع مستحقاته المالية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس وزراء اقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي المحور الأول من الجلسة، سلط رئيس الوزراء مسرور بارزاني الضوء على آخر المستجدات في تنفيذ قانون الموازنة العراقية وتوفير المستحقات المالية وعملية التفاوض بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد.

وقال بارزاني، إن "اقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته وبالتالي لا يوجد اي عذر للحكومة الاتحادية لتأجيل دفع مستحقات الاقليم وعلى الحكومة الاتحادية ارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان".

وطالب مجلس الوزراء، القوى والأحزاب الكوردستانية بـ"وحدة الصف في الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني وتوفير المستحقات المالية للاقليم المدرجة في قانون الموازنة".

وفي المحور الثاني ناقش المجلس وضع اسعار الكهرباء والبنزين في اقليم كوردستان وجهود وزارة الكهرباء ووزارة الثروات الطبيعية في هذا الصدد.

وقدّم وزير الكهرباء ووزير الثروات الطبيعية وكالة، كمال محمد صالح، تقريرا حول ذلك، واشار الى جهود وزارة الثروات الطبيعية في معالجة ارتفاع سعر البنزين والتسهيلات المقدمة مم قبل الوزارة لاستيراد للبنزين وتشجيع المصافي على تصفية المزيد من النفط الخام لتوفير البنزين.

وحول الكهرباء ، أشار وزير الكهرباء إلى جهود وزارته لتحسين أوضاع الكهرباء والجهود المبذولة لزيادة ساعات التجهيز والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا الاتجاه في السابق.

والى جانب تقييم عمل الوزارتين للجهود والمشاريع وجه مجلس الوزراء الوزير بمواصلة الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير الكهرباء والوقود للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات في هذا الصدد.

وفي نهاية الجلسة جدد مجلس الوزراء دعمه لجهود رئاسة إقليم كوردستان لتحديد موعد جديد لعقد انتخابات برلمان كوردستان ، ودعا الأحزاب السياسية إلى دعم هذه الخطوات وانجاحها .

وأعربت حكومة إقليم كوردستان عن استعدادها لتقديم اي تسهيلات و استعدادات تكون ضمن مسؤولياتها .