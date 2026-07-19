مسرور بارزاني: كوردستان داعم أساسي لحملة الزيدي ضد الفساد وتطبيق الدستور ينهي الخلافات

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، دعم الإقليم المساند والفاعل للحملة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي الزيدي لمكافحة الفساد، مشدداً على أن الالتزام بالدستور يمثل الممر الأساسي لحل الملفات العالقة وضمان حقوق الإقليم، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الشامل في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعاية وافتتاح مشروع مياه (بالندا - بارزان) الاستراتيجي، والذي سيؤمن مياه الشرب لـ 53 قرية في مناطق ميركسور وخليفان وعقرة.

العلاقة مع بغداد ومكافحة الفساد

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن "حكومة إقليم كوردستان كانت وما زالت داعمة ومساندة بقوة للحملة ضد الفساد المالي والإداري التي يقودها الزيدي، وأدت دوراً رئيساً في ملاحقة الفاسدين"، مشيراً إلى أن "الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني سائر نحو التحسن في البلاد يوماً بعد آخر".

وأضاف، "علاقاتنا مع بغداد في مستوى جيد جداً، ونستمر في دعم الحكومة الاتحادية"، داعياً في الوقت ذاته إلى "تطبيق الدستور الدائم للعراق بحذافيره ودون تمييز، لضمان حقوق شعب كوردستان وحل الخلافات والقضايا العالقة كافة".

الموقف من التوترات الإقليمية

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، أوضح رئيس حكومة الإقليم: "نحن لسنا طرفاً في الحروب والنزاعات الإقليمية، ورغم ذلك تضررنا منها كثيراً، ونأمل أن يسود السلام وأن تنتهي هذه التوترات"، مؤكداً أن "الحرب ليست في مصلحة أحد".

وحول الاستهدافات التي تطال الإقليم بين الحين والآخر، شدد مسرور بارزاني على أن "الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان لا مبرر لها على الإطلاق، ونأمل أن تتوقف في أقرب وقت ممكن".

الوضع السياسي الداخلي لإقليم كوردستان

وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، تطرق مسرور بارزاني إلى ملف إدارة كوردستان قائلاً: "حتى الآن، لاتزال هناك عوائق وعراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل البرلمان، ومن المؤكد أن شعب إقليم كوردستان هو المتضرر الأول من هذا التأخير".

ووجه رئيس حكومة الإقليم دعوة إلى القوى السياسية الكوردستانية بالقول: "ندعو الأطراف السياسية كافة، إذا كانت حريصة فعلاً على مصلحة المواطنين وحماية كيان الإقليم، أن تأتي وتعمل بجدية وتوافق على تفعيل البرلمان والمضي بتشكيل الحكومة".