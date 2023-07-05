مسرور بارزاني: كركوك قلب كوردستان يقبع سكانها تحت الاستبداد وسنجار محتلة

شفق نيوز/ عدّ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، محافظة كركوك "قلب كوردستان"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قضاء سنجار تابع لإقليم كوردستان، واليوم يقبع تحت "الاحتلال" في إشارة إلى سيطرة ونفوذ مسؤولين من بغداد وفصائل شيعية مسلحة في معقل الإيزيديين.

وقال بارزاني خلال جلسة حوارية مع مواطنين من مختلف محافظات الإقليم، تابعتها وكالة شفق نيوز، رداً على أحد الحضور إن "كركوك قلب كوردستان، أود تذكيركم بأن (ملا مصطفى) بارزاني الخالد، ضحى بثورة من اجل كركوك ولم يكن مستعدا للاعتراف بأن كركوك ليست جزءاً من كوردستان، ونحن الان نؤكد ان كركوك جزء لا يتجزأ من كوردستان لكن مع الاسف الخيانة في 16 أكتوبر فرضت هذا الوضع على المدينة".

وأضاف أن "كل اهالي كركوك من كورد وتركمان وقوميات اخرى يقضون حياتهم الان تحت سلطة استبدادية لا سيما الفلاحين الكورد وانا على اطلاع باوضاعهم وقد تواصلت عدة مرات مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية في هذا الشأن وطلبت منه حل هذه المشكلة، حيث يتم استخدام القوة وإسكان اشخاص مكان الاهالي الاصليين"، مبينا أن "رئيس وزراء الحكومة الاتحادية وعدني بالتحقيق في القضية وتقديم المتهمين للعدالة ونحن ننتظر إجراءات الحكومة الاتحادية واود ان اؤكد انه ما دمنا هنا فلن نتخلى عن كركوك".

وعلى صعيد متصل، قال مسرور بارزاني ردا على احد الحضور إن "سنجار تابعة لكوردستان لكنها محتلة اليوم والظلم الذي تعرضت له مازال مستمرا حتى الآن".

وأضاف "نحن من حررنا سنجار ودفعنا الشهداء لها، وابرمنا اتفاقا مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لعودة اهالي سنجار الى مناطقهم لكن للاسف لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية، والجهات التي حالت دون تنفيذها هي الجهات الخارجة عن القانون التي تملك السلطة الان في سنجار".