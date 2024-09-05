مسرور بارزاني: قوى داخلية ومؤسسات اتحادية سعت لانتهاك حقوق المكونات في كوردستان

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، بأن قوى سياسية داخلية، ومؤسسات ودوائر اتحادية عراقية (لم يسمها) سعت الى انتهاك حقوق المكونات في الإقليم في إشارة على ما يبدو الى خفض عدد مقاعد "الكوتا" لتلك المكونات من 11 مقعدا الى 5 مقاعد في قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال حضوره مراسم إنطلاق أعمال "السيمبوزيوم السرياني الأول في الوطن" بمدينة اربيل، ان "حكومة الاقليم ملتزمة بحفظ وتعزيز التعايش المشترك والذي هو احدى ركائز خصوصيات كوردستان، وهو محل فخر واعتزاز لنا، والذي دائما ما دافعنا عنه أمام أي فكر متشدد ومشتت".

واستطرد بالقول إن "قوى داخلية وعددا من المؤسسات والدوائر الاتحادية العراقية سعت مؤخراً لانتهاك حقوق المكونات في اقليم كوردستان، وقد واجهنا تلك المخططات والمساعي بكل ما أوتينا من قدرات، وقد تم استرداد جزء من تلك الحقوق المنتهكة".

وتابع مسرور بارزاني القول، "نأمل في الدورة المقبلة لبرلمان كوردستان ترسيخ حقوق وتمثيل المكونات في المجال البرلماني والتنفيذي بشكل لائق".