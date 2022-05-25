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مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يمكنه المساهمة بحل جزء من مشاكل الأمن الغذائي والطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T13:32:00+0000
مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يمكنه المساهمة بحل جزء من مشاكل الأمن الغذائي والطاقة

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، إن الإقليم بإمكانه المساهمة في حل جزء من مشاكل الأمن الغذائي، والطاقة التي تواجه العالم.

وقال بارزاني للصحفيين على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه خلال المنتدى طرحنا آراءنا حول المشاكل التي تواجه العالم.

وبيّن أن الحوارات واللقاءات انصبت على مناقشة مشاكل الأمن الغذائي، ومشاكل الطاقة فضلا عن بعض القضايا السياسية في المنطقة وتأثير الحرب في أوروبا بشكل عام.

وأضاف مسرور بارزاني أن "إقليم كوردستان يمكنه أن يسهم بمجال حل جزء من تلك المشاكل التي تواجه العالم خاصة بما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة على الأقل في منطقتنا".

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