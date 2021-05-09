مسرور بارزاني: إقليم كوردستان لم يتسلم لغاية الآن حصته من الموازنة الاتحادية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد أن الحكومة العراقية لغاية الآن لم ترسل حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

جاء ذلك في كلمة له على هامش افتتاح مشروع "تلفريك" في جبل "زاوا" في محافظة دهوك.

وقال بارزاني في الكلمة ان هذه المشروع لا يصب في مصلحة المواطنين في دهوك فقط بل اقليم كوردستان كافة، مؤكدا أن برنامج حكومة الإقليم يرتكز على أمرين رئيسيين أحدهما الإصلاح والآخر تنويع مصادر الإيرادات الداخلية.

وأضاف أن اقليم كوردستان تتوفر فيه فرض مشاريع استثمارية أكبر، مردفا بالقول: تخطينا سنوات صعاب ومما لا شك فيه أن مستقبلا واعدا ينتظرنا.

ومضى بارزاني بالقول: نريد أن نولي مزيدا من الإهتمام بالقطاع السياحي والزراعي والصناعي، ونعمل على تطوير القطاع الخاص في الإقليم .

رئيس حكومة الإقليم تابع قائلا: إن تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أثر سلباً على إقليم كوردستان، معربا عن شكره لسكان الإقليم على صمودهم بمواجهة تلك الصعاب ودعمهم لحكومة الاقليم.

وأشار بارزاني إلى مسألة تأخير واستقطاع الرواتب قائلا: إن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي لم تصل لغاية الآن، ونأمل أن يتمّ إرسالها قريباً لمعالجة هذه الاشكالات.

وكان مسرور بارزاني قد دشن مشروع تلفريك جبل زاوا في مدينة دهوك والذي يبلغ ارتفاعه 500 متر، وطوله 2800 متر بتكلفة مالية بلغت 30 مليون دولار أمريكي.